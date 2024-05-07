Генпрокуратура внесла в реестр «нежелательных организаций» Freedom House

Генпрокуратура РФ признала американскую неправительственную организацию Freedom House «нежелательной». По мнению ведомства, организация выступает за «главенствующую роль США в мире», а также продвигает политику «недружественных» стран в отношении войны в Украине, в том числе по «дискредитации» российской армии, и призывает к конфискации российских активов. Еще одна претензия — организация поддерживает оппозиционеров и осужденных за «терроризм».

Freedom House — неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне. Она была основана в 1941 году политиком Уэнделлом Уилки и общественной деятельницей Элеонорой Рузвельт — женой экс-президента США Франклина Рузвельта.



С 1978 года Freedom House выпускает ежегодные доклады, в которых анализирует, насколько свободны граждане тех или иных стран. В докладах регулярно отмечается высокий уровень репрессий в России. В прошлом году Россия оказалась на 180 строчке индекса из 210, расположившись между Венесуэлой и Ираном.



Как отмечает SOTA*, через Freedom House получают гуманитарные визы многие российские политические активисты.



С 2015 года «нежелательными» могут признать иностранные или международные организации, которые, по мнению властей, представляют «угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. На данный момент в реестре более 155 позиций.



Участие в деятельности «нежелательной организации» карается административной ответственностью в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей. В случае повторного нарушения в течение года после первого штрафа за участие в деятельности «нежелательной» организации наступает уголовная ответственность, начиная с штрафов от 300 до 500 тыс. рублей до лишения свободы от одного года до четырех лет. Причем это распространяется и на участие в деятельности за пределами России.



* Признана в России

«иностранным агентом».