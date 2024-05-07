Басманный суд отправил журналистку Надежду Кеворкову в СИЗО до 6 июля

Басманный районный суд отправил в СИЗО на два месяца 65-летнюю журналистку Надежду Кеворкову по делу об «оправдании терроризма».

Поводом послужили два поста в ее телеграм-канале. Первый — репост написанной в 2010 году статьи убитого 5 лет назад журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик в 2005 году. Второй — пост с «оправданием деятельности» движения «Талибан»*.

Как сообщил корреспондент «Медиазоны»** из зала суда, в заседании по избранию меры пресечения адвокат просила допросить бывшего мужа Кеворковой — журналиста Максима Шевченко, который выступил личным поручителем. Поручительства за Надежду Кеворкову подписали также писатель Александр Проханов, отец Алины Кабаевой, президент ассамблеи исламского бизнеса Марат Кабаев, главный редактор «Правмира» Анна Данилова, юрист и ведущая Екатерина Гордон и журналист Ева Меркачева.

Суд отказал в допросе Шевченко, указав, что дело по существу еще не разбирается. Защите также было отказано в приобщении перечня цитат официальных лиц о движении «Талибан», включая главу МИД Сергея Лаврова.

Следствие ходатайствовало о заключении Кеворковой под стражу, так как «причастность Кеворковой к преступлению подтверждается ее собственными словам, оперативными данными и экспертизой». Следователь отметил, что Кеворкова «имеет обширные связи» и может повлиять на следствие или скрыться, «а также продолжить заниматься преступной деятельностью».

Защита сообщила, что у журналистки закончился срок действия заграничного паспорта, и хотя она не признала вину, «но сотрудничает со следствием». Она не отказалась от своих публикаций, однако настаивает, чтобы следствие разобралось, есть ли в них состав преступления.



Судья Елена Ленская удовлетворила ходатайство следствия и отправила журналистку Надежду Кеворкову в СИЗО до 6 июля.



«Страна ведет тяжелую войну, в этой войне законы суровые, <...>, надеюсь, Надежда поймет это», — сообщил RusNews после суда Максим Шевченко.







*Признано террористической организацией, деятельность которой запрещена.

**Признаны в России «иностранным агентом».

Фото: Медиазона