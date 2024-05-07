Александр Лукашенко решил провести «внезапную проверку» тактического ядерного оружия

Минобороны Беларуси сообщило, что по поручению Александра Лукашенко начало «внезапную проверку средств-носителей» тактического ядерного оружия.

«В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25», — сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь-1» озвучил причины столько внезапной проверки. «Исходя из складывающейся военно-политической обстановки, прежде всего вокруг Беларуси, мы продолжаем совершенствовать вопросы боевой готовности наших вооруженных сил. Самым действенным способом являются внезапные проверки, которые проводятся в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке». Он также отметил, что эта проверка «спланирована на фоне мероприятий, проводимых коллегами из РФ по применению нестратегических ядерных боеприпасов, и синхронизирована с ними».

Накануне Генштаб Минобороны РФ начал подготовку к учениям в целях «повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач». Как заявило ведомство, учения пройдут в ответ «на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».



В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разместила в Беларуси ядерное оружие.



5 мая La Repubblica со ссылкой на источники сообщила, что страны НАТО в «конфиденциальной форме» установили две «красные линии» для России, при пересечении которых возможно прямое вмешательство альянса в войну в Украине. Одна из них касается угрозы прорыва Россией линии обороны Украины на северо-западе и вступления в войну Беларуси.

