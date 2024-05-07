Российские самолеты за три дня «уронили» три бомбы над своей территорией

ASTRA и белгородский канал «Пепел» сообщили о двух упавших в Белгородской области российских авиабомбах. Авиабомбу ФАБ-250 обнаружили 3 мая в районе села Крутой Лог. Эвакуировать жителей не пришлось, пострадавших и разрушений нет. Боеприпас передали военным для последующего уничтожения.

4 мая в результате «нештатного схода» ФАБ-500 на Белгород пострадали 7 человек, в том числе ребенок, повреждены 31 дом и 10 авто. Губернатор Гладков не сообщил о причинах взрыва, однако «Пепел» предположил, что на частный дом упала российская авиабомба. В пользу этой версии говорит тот факт, что перед взрывом власти не объявляли ракетную опасность. Позже источники ASTRA в экстренных службах региона подтвердили, что на город упала российская авиабомба.

Также, по информации ASTRA, «нештатный сход» боеприпаса с российского самолета произошел в селе Воронцовка Краснодарского края. После падения бомба взорвалась. Предварительно, пострадавших нет.



По данным издания, в марте и апреле в Белгородской области упала как минимум 21 авиабомба.



«Пепел» пишет, что для того чтобы бомбить цели на территории Украины и не подставлять самолеты под огонь ПВО, фугасные авиабомбы стали снабжать специальными «крылышками» — модулями планирования и коррекции, которые позволяют бомбам, сброшенным над Белгородом, планировать до целей на территории Украины. Однако эта система несовершенна и происходят частые сбои.





