В СБУ заявили о предотвращении попытки покушения на Владимира Зеленского

СБУ сообщила, что совместно с контразведкой сорвала планы пятой службы ФСБ по ликвидации президента Украины и представителей высшего военно-политического руководства. «Одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить. Кроме Зеленского враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников», — говорится в сообщении СБУ.

В спецслужбе утверждают, что покушение на Буданова планировалось осуществить до православной Пасхи с помощью комбинированной атаки ракетами и дронами по зданию, в котором должен был находиться в этот момент глава ГУР.

Задержаны два полковника управления государственной охраны Украины, которые передавали информацию российским спецслужбам, они также занимались поиском агентов и снабжением их оружием. Как сообщила СБУ, завербованный агент должен был наблюдать за перемещением первых лиц страны под охраной и передавать информацию. По координатам дома, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого планировался ракетный удар, в том числе для уничтожения следов применения дрона.

СБУ зафиксировала как поездки полковника за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта с «куратором» из ФСБ.

«О нашей спецоперации знал ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично. Теракт, который должен был стать подарком Путину к инаугурации, на самом деле стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать — враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать. Мы и дальше будем работать на опережение, чтобы каждый предатель получил заслуженные судебные приговоры», — отметил глава СБУ Василий Малюк.



Задержанным предъявили обвинения по статьям о госизмене и подготовке теракта, им грозит пожизненное лишение свободы.







Фото: РБК-Украина