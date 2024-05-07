Казанского ученого приговорили к 5 годам колонии за антивоенные сообщения

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес обвинительный приговор казанскому активисту, бывшему сотруднику Казанского университета Андрею Бояршинову. Его приговорили к 5 годам колонии общего режима и запретили администрировать сайты в течение двух лет по обвинению в «оправдании терроризма», сообщил канал «Засекин». Активисту засчитали время, проведенное в СИЗО, это более двух лет.

В марте 2022 года дома у Бояршинова прошел обыск, силовики изъяли ноутбук, мобильный телефон и получили доступ к его переписке в Telegram. Спустя два дня активиста отпустили, но сразу же снова задержали. Сначала он находился под домашним арестом, но через 10 дней ему изменили меру пресечения, отправив в СИЗО. Этого требовала прокуратура, которая заявила, что в течение последних пяти лет активист «неоднократно привлекался к административной ответственности за организацию и участие в акциях протеста».



По версии следствия, 4 и 9 марта 2022 года под ником «Андрей Ossian» он размещал «оправдывающие терроризм» сообщения в канале «Протестная Казань — Нет Войне». Активиста признали виновным за несколько комментариев против войны.



Как указано в обвинении, Бояршинов «от имени администратора разместил текстовые сообщения, которые, согласно лингвистическому исследованию, содержат лингвистические признаки оправдания терроризма в форме публичного заявления о признании практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, а также лингвистические признаки призывов к осуществлению террористической деятельности».

В интервью «Idel.Реалии»*, которое Бояршинов дал из СИЗО, он назвал свое дело политическим и подчеркнул, что «был, есть и будет против этой войны».



По данным «ОВД-Инфо»**, фигурантами антивоенных дел стали уже 911 россиян.



*

**

Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».Признан в России «иностранным агентом».