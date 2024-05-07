За время войны в Бурятии и Иркутской области в три раза выросло число дел о дезертирстве

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Бурятии и Иркутской области в три раза выросло количество дел против военных, сбежавших со службы, показал анализ издания «Люди Байкала». Всего зафиксировано 143 уголовных дела в Бурятии и 41 — в Иркутской области. До войны по аналогичным статьям было возбуждено 55 дел в двух регионах.

Первым беглецом был контрактник Георгий из Бурятии. 28 декабря 2021 года его перевели на службу в батальон, который отправляли на учения в Беларусь. Георгий не хотел ехать на эти учения и уговорил командование отправить его домой в новогодний отпуск. Вернувшись 10 января из отпуска в часть, он обнаружил, что батальон, в который его перевели, уже на учениях. Тогда он вернулся домой — там и застал начало войны. Только 15 мая он пришел в часть, но отказался выполнять приказы командиров, надеясь, что будет просто уволен. А потом и вовсе вернулся домой, появившись в части в конце июня. За два побега Кяхтинский военный суд приговорил его к году колонии-поселения.



Как пишут «Люди Байкала», вскоре после начала войны приговоры беглецам стали жестче. Чаще всего судят по статье о самовольном оставлении части. Вместо одного или двух лет колонии-поселения суды стали давать от двух до шести лет колонии общего режима. Иногда наказание назначают условное, однако фактически это означает, что солдат возвращается в распоряжение командира и вновь отправляется на фронт.



Побег попадает под одну из трех статей Уголовного кодекса. Статья 337 о самовольном оставлении части — самая распространенная и наименее тяжелая. Она подразумевает, что военный лишь на время покинул часть, но в будущем планировал вернуться. Максимальное наказание по ней в период мобилизации — пять лет лишения свободы. По этой статье осудили 128 человек в Бурятии и 39 в Иркутской области.



Статья 338 о дезертирстве гораздо серьезнее, она предполагает, что беглец не планирует возвращаться. Максимальное наказание за дезертирство в период мобилизации — до 15 лет лишения свободы. В Бурятии по этой статье осудили восемь человек, а в Иркутской области — двоих.

В 2022 году по статье о дезертирстве осудили жителя Бурятии Зоригто. Незадолго до мобилизации он потерял в автокатастрофе старшего сына. В ноябре Зоригто мобилизовали. Полгода жена писала ему, что наложит на себя руки. Весной Зоригто приехал в отпуск и решил не возвращаться на фронт. Сделал поддельное свидетельство о смерти, которое его младший сын и отдал сотрудникам военной полиции, когда те пришли домой искать отца. Подделка быстро выяснилась, и Зоригто задержали. Он получил пять лет колонии общего режима.

В нескольких случаях решение о побеге созрело по окончании контракта, люди не верят, что в период мобилизации все контракты становятся бессрочными.

Всего по России вынесено не менее 8 282 приговоров с начала войны — в среднем почти по 100 на регион.



