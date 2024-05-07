В прошлом году почти 19 тысяч россиян впервые запросили убежище в странах ЕС

По данным «Евростата», на которые обратила внимание «Верстка»*, в прошлом году как минимум 18 820 граждан России впервые обратились к властям стран Евросоюза с просьбой предоставить им убежище. Это рекордная с 2016 года цифра, тогда убежища в странах Европы запросили 22 930 россиян. По данным правозащитников, такое большое количество заявок поступило от беженцев из Чечни, которые покидали Россию из-за репрессий в республике.

До 2020 года ежегодное количество прошений об убежище в среднем было около 12 тысяч в год, пандемия снизила эту цифру до 5,5 тысяч. Однако в первый год войны граждане России подали 13,3 тысячи заявок на предоставление убежища.

Самой популярной среди россиян в 2023 году стала Германия, власти страны получили 7 655 заявок. На втором месте Франция, где убежища запросили 4 125 россиян, на третьем месте — Испания с 1 615 обращениями.



Для сравнения, в 2022 году убежище в Германии запросили 2 850 граждан России, во Франции — 2 600, а в Испании — 660.

При этом в 2023 году значительно сократился интерес россиян к Финляндии и Швеции. В Финляндии в прошлом году 345 россиян запросили убежища, в Швеции — всего 220. В 2022 году цифры были на порядок выше — 1095 и 665 обращений соответственно.



Между тем за прошлый год возросло и количество отказов в предоставлении убежища гражданам России. По данным «Верстки», в 2023 году страны ЕС выдали россиянам 7 215 предписаний покинуть территорию объединения. Этот показатель оказался на 34% выше, чем годом ранее.







*Признана в России «иностранным агентом».



