«Сейчас нашей страной управляет лжец, вор и убийца, но это обязательно закончится»



Сегодня перед Путиным снова откроют двери Андреевского зала Большого Кремлевского дворца. Он войдет в этот зал, снова положит руку на Конституцию, снова принесет президентскую присягу и снова обратится к собравшимся с инаугурационной речью.

Вот чем вам запомнился предыдущий срок Путина? Конечно, войной, которую он начал. Он может называть ее как угодно, но нельзя обмануть людей, которых гонят на фронт, чьи родственники возвращаются оттуда инвалидами или не возвращаются вообще. Мы даже не знаем, сколько людей погибло, Путин боится назвать реальные цифры потерь. Это война, кровавая и бессмысленная, и она никому, кроме Путина, не нужна. Говорил ли Путин об этом в своей речи шесть лет назад? Нет.

Два месяца назад в России произошла огромная трагедия, один из самых крупных и страшных терактов в новейшей истории. Российские органы безопасности не смогли его предотвратить, допустили гибель десятков наших сограждан. И при этом они каждый день арестовывают мирных людей за журналистскую деятельность, за их гражданскую позицию, да просто за пост в социальной сети.

С чего начался прошлый срок Путина? С пенсионной реформы. За эти годы произошло так много ужасных событий, что об этом уже никто не помнит, но для благополучия людей это важно. Тогда, в 2018 году, власть сделала так, что миллионы россиян просто не доживают до пенсии. Может, это Путин имел в виду, когда, стоя в Андреевском зале Кремля, говорил: «Будем активно проводить современную социальную политику, построенную на нуждах каждого человека, каждой российской семьи».

На фоне войны из России ушел бизнес, уехали высококлассные специалисты, Путин обрек нашу страну на изоляцию. Россия вышла из Совета Европы, российские суды вышли из международной системы права, а российские университеты из международной системы образования. Из-за Путина российским спортсменам не рады на международных соревнованиях. Это ли он обещал, когда говорил: «Мы должны расширять пространство свободы для предпринимателей и ученых, для людей творческого труда и активных, неравнодушных граждан, для всех, кто стремится к обновлению».

В России сейчас несколько сотен политических заключенных, которые находятся в бесчеловечных условиях. Новые дела возбуждаются каждый день, государство все больше вторгается в частную жизнь своих граждан. А что говорил Путин шесть лет назад: «Глубоко убежден, такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое, отторгает несправедливость, костность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину».

Лично для меня последние шесть лет — это годы, когда моего мужа Алексея Навального*, честного и храброго человека, настоящего патриота России, преследовали, травили химическим оружием, судили, три года пытали в тюрьме, а потом убили. И это тоже сделал Путин, тот самый Путин, который поклялся в своей присяге: «Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации». Его обещания не просто пусты, они лживы. Это длится уже 25 лет, так будет и в этот раз. С каждым его сроком становится только хуже, и страшно представить, что еще произойдет, пока Путин останется у власти. С ним у нашей страны не будет ни мира, ни развития, ни свободы.



Фундамент путинского режима — это ложь и коррупция. Огромные деньги, которые воруют каждый день у нас всех, чтобы оплачивать ими бомбежки мирных городов, омоновцев, бьющих людей дубинками, пропагандистов, распространяющих ложь. А еще — свои дворцы, яхты и самолеты. И пока это продолжается, мы не можем прекращать борьбу, фразу «не врать и не воровать» Алексей использовал еще в 2012 году, но она не просто не теряет актуальности, это, я уверена, и сейчас главный лозунг, под которым все нормальные люди могут объединиться. Только теперь мы добавляем к этому: «Прекратите войну!»

Мы должны сделать так, чтобы Путину не верил никто в мире, ни в России, ни за ее пределами. Это сложно, но мы должны стараться, а это значит настойчиво, упрямо, ежедневно работать. Сейчас нашей страной управляет лжец, вор и убийца, но это обязательно закончится. Не сдавайтесь, правда победит.





* Внесен в список «экстремистов и террористов».

