Фигурант «баймакского дела» из Башкортостана впал в кому

По информации «7×7»*, полицейские задержали Заки Ильясова утром 24 апреля. Через час его доставили в реанимацию в состоянии комы.

Мужчина пробыл в больнице сутки, после чего его вернули в СИЗО, сообщил телеграм-канал «ЗПЧ». Брат одного из задержанных по «баймакскому делу» сообщил, что Ильясова избили в момент задержания.

При этом мужчина отправился в отдел полиции добровольно, после того как родственникам поступило предупреждение о возможном объявлении его в федеральный розыск.



В настоящий момент Ильясов находится в СИЗО, его состояние оценивается как удовлетворительное. Родственница Ильясова рассказала, что он начал постепенно восстанавливаться, просит лекарства для желудка и успокоительные.



По данным башкирского издания «Аспекты», количество фигурантов «Баймакского дела», которым предъявлены обвинения, около 80 человек. По делу работает группа из 33 следователей, которые пытаются разыскать «след» башкирских политэмигрантов в «организации массовых беспорядков».

В конце января после задержания умер один из фигурантов уголовного дела о «массовых беспорядках» Рифат Даутов. Обстоятельства смерти так и остались неизвестны, однако родственники уверены, что при задержании Даутова сильно избили. У еще одного задержанного, Дима Давлеткильдина диагностирован перелом поперечного отростка позвоночника. Несмотря на это, его оставили в СИЗО, как и нескольких человек с инвалидностью и отца пятерых детей.



17 января суд приговорил защитника Куштау Фаиля Алсынова** к 4 годам колонии общего режима по обвинению в «возбуждении ненависти или вражды». Уголовное дело возбудили по заявлению главы Башкортостана Радия Хабирова. На оглашении приговора в Баймаке, по оценкам местных жителей, собралось около 10 000 человек. Полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядках в отношении участников протестов. В Следственном комитете заявили, что пострадали сотрудники полиции, поэтому в деле появилась статья о «применении насилия в отношении представителей власти».





*Признан в России «иностранным агентом».

**Внесен в список «экстремистов и террористов».

Фото: RusNews



