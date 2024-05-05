Основатель автодилера «Рольф» будет добиваться компенсации за захваченные в России активы

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров заявил в интервью Bloomberg, что намерен добиваться в зарубежных судах компенсации от российских властей за передачу компании под госуправление.

В декабре прошлого года Путин подписал указ о передаче права собственности на «Рольф» от зарегистрированной на Кипре компании, контролируемой семьей Петрова, во временное управление Росимуществу. В соответствии с указом, такие меры позволили применять в отношении компаний из так называемых «недружественных» стран.

Вскоре после этого в штаб-квартиру компании ворвались вооруженные офицеры, чтобы убедиться, что назначение нового совета директоров прошло без проблем со стороны старого менеджмента.



27 декабря Генпрокуратура подала иск, в котором попросила суд изъять в пользу государства активы «Рольфа» как «имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции». По версии прокуратуры, Петров совмещал депутатские полномочия с управлением компанией, что запрещено.



В феврале 2024 года суд в Санкт-Петербурге по иску Генпрокуратуры постановил взыскать все активы автодилера «Рольф» в пользу государства. Это был первый случай в России конфискации компании российского бизнеса, до этого национализации подвергался только бизнес с иностранными собственниками.

Представители Петрова подали апелляцию в российский суд, однако они считают, что результатов это не принесет. «Это клептократия. Здесь нет никаких законов, только избирательное применение правосудия», — охарактеризовал сам Петров российскую судебную систему.



Основатель «Рольфа» намерен добиваться компенсации по примеру бывших акционеров ЮКОСа, которым суд в Нидерландах присудил более 50 миллиардов долларов.



Как сообщил Bloomberg, адвокаты Петрова подали иск в Комитет по правам человека ООН на основании Международного пакта о гражданских и политических правах.



По информации агентства, у Петрова второе гражданство — Австрии. В России против Петрова возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и выводе в офшоры около четырех миллиардов рублей. Бизнесмен не признает вину, заявляя, что речь шла об обычной оптимизации бизнеса в рамках одной компании, а уголовное преследование связывает со своими оппозиционными взглядами и поддержкой им оппозиции.



Как утверждает издание The Insider*, в марте 2024 года активы «Рольфа» перешли под контроль Умара Кремлева, бизнесмена и президента Международной боксерской ассоциации (IBA).







*Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».