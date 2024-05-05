В пасхальную ночь Россия атаковала Украину 24 беспилотниками

В ночь на 5 мая российская армия атаковала Украину «шахедами», как сообщили ВСУ, 23 из 24 беспилотников удалось сбить. Один дрон попал в частный дом в Харькове, пострадали пять человек, среди них один ребенок, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Как позже отметили спасательные службы, беспилотник попал в землю между гаражами и жилыми домами. Это привело к возгоранию хозяйственных построек и гаражей с автомобилями. Загорелись и три частных дома и хозяйственные постройки.



Под артиллерийским огнем за последние сутки, как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

По данным Минобороны Украины, с начала войны над Украиной силами ПВО было сбито более 2 тысяч российских крылатых и баллистических ракет. Число сбитых беспилотников еще больше, однако атаки «шахедами» происходят почти каждый день.

