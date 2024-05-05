Один из крупнейших банков Турции стал отказывать в открытии счетов россиянам

Крупнейший турецкий банк, который до 2019 года принадлежал Сбербанку, с начала года существенно ужесточил условия открытия счетов гражданам России, пишет РБК.

Как описал ситуацию один из посредников, помогающих в коммуникациях с банками, счет в DenizBank невозможно открыть даже с наличием ВНЖ и прописки в Турции. Банк делает исключения только из-за «калибра» клиента, например, при наличии депозита от $100 тыс. и выше.



При этом не у всех, купивших недвижимость в Турции, есть ВНЖ, есть районы, где покупка бюджетной недвижимости не дает на это право, а прописки, по оценкам посредников, нет примерно у 60% заявителей на открытие счета. Однако даже их наличие не гарантирует одобрение заявки. В Турции усложнился и процесс получения вида на жительство. Например, для получения туристического ВНЖ помимо стандартных документов и подтверждения финансовой состоятельности необходимо иметь договор аренды на срок не менее 12 месяцев, но его нельзя заключить в районах, где иностранцев больше, чем граждан Турции (таких за последние два года в Турции стало довольно много).

В декабре прошлого года условия ужесточили и другие турецкие банки, DenizBank оставался одним из самых лояльных к россиянам банков Турции.

Ужесточение связывают с указом президента США Джо Байдена, согласно которому иностранные банки могут попасть под санкции за помощь со сделками подсанкционным лицам из России и поставками российскому ВПК. После этого начались очередная волна ужесточения условий обслуживания россиян в ряде иностранных банков и сложности с проведением платежей и переводов, в том числе в китайских юанях и турецких лирах.

Банки Китая, ОАЭ и Турции решили из-за санкционных рисков как минимум не увеличивать количество клиентов с российскими паспортами.

«Для международных банков россияне — это далеко не ключевой рынок и не основной процент клиентов. Поэтому они могут жертвовать новыми клиентами либо подходить очень избирательно», — рассказал РБК юрист, помогающий с оформлением в турецких банках.

