При взрыве на окраине Белгорода пострадали пять человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших, которые были доставлены в городскую больницу № 2. Три женщины получил черепно-мозговые травмы, у двух еще и осколочные ранения. Двое мужчин были доставлены в больницу с множественными ранениями. При этом врачи сообщили, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Белгородский канал «Пепел» предполагает, что на частный дом упала российская авиабомба. В пользу этой версии говорит тот факт, что перед взрывом власти не объявляли ракетную опасность.

Не похожи разрушения и на беспилотники, несколько домов получили серьезные повреждения, не свойственные взрыву БПЛА. В настоящий момент повреждения выявлены в 30 частных жилых домовладениях, также пострадали 10 автомобилей.

При этом прямо во время ЧП российская авиация нанесла несколько ударов корректируемыми авиабомбами по Харьковской области. Возможно, одна из бомб упала на российской территории.

По данным ASTRA, в марте и апреле в Белгородской области упала как минимум 21 авиабомба.

В Минобороны Великобритании считают, что подобные инциденты происходят из-за ошибок в процедуре вооружения самолета перед вылетом или из-за неправильных действий экипажа.

Белгородское издание «Пепел» пишет, что для того чтобы бомбить цели на территории Украины и не подставлять самолеты под огонь ПВО, фугасные авиабомбы стали снабжать специальными «крылышками» — модулями планирования и коррекции, которые позволяют бомбам, сброшенным над Белгородом, планировать до целей на территории Украины. Однако эта система несовершенна и происходят частые сбои.

