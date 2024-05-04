Как заявили в Human Rights Watch, с начала декабря 2023 года российские военные казнили по меньшей мере 15 украинских солдат, пытавшихся сдаться в плен, и возможно еще шестерых, которые уже сдались в плен. Организация расследовала случаи очевидной казни без суда и следствия, проверив и проанализировав записи с беспилотников, и призвала квалифицировать действия российской армии как военные преступления.

Международное гуманитарное право требует от сторон в международном вооруженном конфликте гуманного обращения с военнопленными при любых обстоятельствах. Умышленное убийство, жестокое обращение или пытки таких военнослужащих являются военным преступлением.



Human Rights Watch также обнаружила видеозапись, сделанную российским беспилотником 5 февраля 2024 года, на которой запечатлен отдельный момент боя. На видеозаписи слышен голос, который отдает команды российским солдатам на поле боя в Донецкой области: «Пленных не брать, стрелять во всех».



В докладе, опубликованном в марте 2023 года Миссией ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине, зафиксированы случаи казни российскими вооруженными силами и ЧВК «Вагнер» 15 украинских военнопленных в течение первого года полномасштабного вторжения.

В своем периодическом докладе за февраль-июль 2023 года ООН задокументировала суммарную казнь шести украинских военнопленных.

В последующем докладе, опубликованном в марте 2024 года и охватывающем три предыдущих месяца, было выявлено 12 эпизодов казни по меньшей мере 32-х захваченных военнопленных или лиц, находящихся в неволе.



9 апреля Генеральная прокуратура Украины заявила, что проводит 27 уголовных расследований по факту казни 54 украинских военнопленных.

Согласно международному гуманитарному праву, Россия также обязана расследовать и преследовать в судебном порядке предполагаемые военные преступления, совершенные ее армией или на территории, которую она контролирует. Однако обширная документация Human Right Watch о нарушениях международного гуманитарного права в Чечне, Грузии, Сирии и Украине на протяжении более чем трех десятилетий ясно показывает, что Россия не желает расследовать военные преступления и другие нарушения международного права, совершенные ее войсками.

