«Комитет ингушской независимости»* пополнил реестр «нежелательных» организаций

Минюст 2 мая внес «Комитет ингушской независимости» в список «нежелательных организаций», сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»*.

Организация была основана в январе 2023 года, штаб-квартира располагается в Стамбуле. Через год «Комитет» признали «иностранным агентом», вменив призывы к «нарушению территориальной целостности России» и формирование негативного образа страны.

«Комитет ингушской независимости» на первом съезде принял декларацию, в которой определил важнейшую цель деятельности — восстановление суверенитета Ингушской республики и подготовка к выходу из состава России.

«Мы намерены добиться международного признания геноцида ингушского народа в 1944 году, а также этнических чисток 1992 года в Пригородном районе. В случае полного развала или переформатирования России народ Ингушетии оставляет за собой право на возврат своих исторических территорий, а также возмещение морального и материального ущерба, причиненного в 1944-57 годах и 1992 году», — сказано в документе.

С 2015 года «нежелательными» могут признать иностранные или международные организации, которые, по мнению властей, представляют «угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. На данный момент в реестре более 155 позиций.



Участие в деятельности «нежелательной организации» карается административной ответственностью в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей. В случае повторного нарушения в течение года после первого штрафа за участие в деятельности «нежелательной» организации наступает уголовная ответственность, начиная с штрафов от 300 тыс. до 500 тыс. рублей до лишения свободы от одного года до четырех лет. Причем это распространяется и на участие в деятельности за пределами России.





*Признаны в России «иностранными агентами».

