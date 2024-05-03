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#Новости

Постоянного участника протестов в Хабаровске арестовали на 25 суток

03.05.2024

Поводом стал одиночный пикет без плаката, на активисте была футболка с портретом Бориса Немцова


Центральный районный суд Хабаровска арестовал Зигмунда Худякова по статье о «повторном нарушении правил проведения митинга» за нахождение 31 декабря 2023 года на площади в футболке с портретом убитого политика Бориса Немцова, сообщил RusNews. Полицейские посчитали, что нахождение на площади в футболке с портретом оппозиционного политика является пикетом без согласования.

Зигмунд Худяков — участник бессрочных пикетов в поддержку хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала и всех политзаключенных. На него неоднократно составляли протоколы об административных правонарушениях по политическим мотивам. В январе этого года Худяков провел в спецприемнике 23 дня, 11 марта он был арестован на 15 суток.

Пенсионер отказывается платить штрафы, назначенные ему за проведенные акции в поддержку политзаключенных и против войны в Украине. Вероятно поэтому суды перешли исключительно на административный арест.

Фото: 7×7

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