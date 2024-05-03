США обвинили Россию в поставках нефти в Северную Корею сверх лимита, введенного санкциями ООН

США заявили, что Россия поставляет нефть в Северную Корею в объемах, нарушающих ограничения, введенные Совбезом ООН. Как пишет Reuters, Вашингтон готов ответить введением новых санкций. Представитель Госдепартамента Мэтт Миллер заявил, что Соединенные Штаты и их союзники работают над тем, чтобы объявить «новые скоординированные санкции в этом месяце».

Согласно действующим санкциям ООН, Пхеньян ограничен в импорте 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год. Однако только в марте Россия поставила в Северную Корею более 165 тыс. баррелей очищенной нефти, и, учитывая близкое расположение российских и северокорейских торговых портов, Россия может продолжать эти поставки бесконечно долго.



Информация была обнародована в первый день после того, как группа экспертов ООН, ведущая мониторинг соблюдения санкций против Северной Кореи за ее ядерную программу, была распущена. В конце марта Россия заблокировала продление мандата экспертов, который истек 30 апреля.



«В то самое время, когда Москва наложила вето на продление мандата комиссии, Россия отгружала нефтепродукты из порта «Восточный» в КНДР», — заявил журналистам представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.



Кирби также назвал вето России на продление мандатов экспертов по мониторингу соблюдения санкций «расчетливым шагом», чтобы скрыть свои собственные нарушения резолюций Совета Безопасности ООН.



Представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции «против тех, кто работает над тем, чтобы облегчить поставки оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР».

Ранее агентство Reuters ознакомилось с докладом наблюдателей Совбеза ООН, согласно которому обломки ракеты, упавшей в Харькове 2 января, принадлежали северокорейской баллистической ракете серии Hwasong-11.







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