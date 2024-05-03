В Украине погиб осужденный за расстрел жителей Чечни капитан спецназа Ульман, «пропавший» перед приговором

Издание «Новая Бурятия» сообщило, что на войне в Украине погиб спецназовец Эдуард Ульман, позднее это подтвердила его мать.

Эдуард Ульман был командиром группы спецназа ГРУ, которая в 2002 году расстреляла шестерых мирных чеченцев: 41-летнюю мать семерых детей, беременную восьмым Зайнап Джаватханову, ее племянника Магомеда Мусаева, 68-летнего директора сельской школы Саид-Магомеда Аласханова, завуча Абдул-Вахаба Сатабаева, лесника Шахбана Бахаева и водителя Хамзата Тубурова.



Анна Политковская опубликовала в «Новой газете» расследование этой казни мирных жителей. 11 января 2002 года Ульман с подчиненными десантировались с воздуха на поиски раненого полевого командира Хаттаба. На горной дороге из райцентра Шатой десантники убили «шесть человек, попавшихся им на пути», а потом сожгли тела. Военный комендант Шатойского района, начальник военной разведки майор Виталий Невмержицкий, наткнувшись на «самостийный крематорий», вызвал прокуроров из Шатоя.



Как пишет «Новая газета», суд проходил сложно из-за нежелания военной прокуратуры расследовать дело. Защита Ульмана ссылалась на то, что капитан лишь выполнял приказ. В деле несколько раз собирали жюри присяжных, которые оправдывали военных.

Четвертый процесс завершился приговорами, но реально осужден был только один военнослужащий, Ульман и двое других спецназовцев не явились в суд, их заочно приговорили к 14, 12 и 11 годам колонии и объявили в розыск.

Дмитрий Рогозин предполагал, что их якобы похитили чеченцы, однако журналисты и правозащитники склонялись к версии, что трое спецназовцев просто бежали.

«Сибирский экспресс» обратил внимание на то, что официально Ульман до сих пор находится в федеральном розыске.





Фото: РИА Новости