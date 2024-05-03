ФСБ отчиталась об убийстве «агента военной разведки Украины»

ФСБ отчиталась, что ликвидировала в Ленинградской области гражданина России, который был «агентом украинской военной разведки». По версии спецслужб, которую опубликовал «Коммерсант», мужчина планировал теракты на объектах Минобороны, в волонтерском центре и на топливном терминале в Тосненском районе в Ленинградской области.

Как пишет издание со ссылкой на ФСБ, 47-летний «диверсант», соостоящий в украинской «террористической организации», приехал в Россию в марте 2024-го из Литвы. Связанные с силовиками паблики называют его имя — Николай Сурнов. По их данным, он родом из Королева и занимался ремонтом машин.

В первый раз Сурнова пытались задержать, когда он забирал взрывчатку из тайника в Подмосковье. Однако, по словам силовиков, он оказал вооруженное сопротивление и смог скрыться. Затем его обнаружили у схрона в Гатчинском районе Ленинградской области и застрелили.

В телефоне убитого «агента», как утверждают сотрудники спецслужб, обнаружили переписку с «куратором», в которой были «планы других диверсантов совершить теракты в православных церквях и местах пребывания русских в Прибалтике». Как сообщает ФСБ, украинские диверсанты преследовали цель «полностью искоренить все русское в странах Прибалтики».

Убитый снимал квартиру в Москве. Там правоохранители якобы нашли взрывчатку и боеприпасы, а также банковскую карту SwedBank. С места происшествия изъяли оружие, взрывное устройство и «средства связи с украинской разведкой». По версии спецслужбы, его собирались вывезти из России после выполнения заданий.

Как пишет ASTRA, убитого «агента» также успели заподозрить в причастности к теракту в «Крокусе». Несмотря на то что по уголовному делу проходят 12 граждан Таджикистана, российские власти продолжают искать «украинский след».

