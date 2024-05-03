Юлии Навальной и ФБК* присуждена премия Deutsche Welle** «За свободу слова»

Лауреатов премии объявили сегодня, вручение состоится 5 июня в Берлине.

«Юлия Навальная с самого начала поддерживала политическую деятельность своего мужа Алексея Навального*** в борьбе за свободу прессы и свободу выражения мнений в России — несмотря на все риски, постоянные угрозы и личные ограничения. Я преклоняюсь перед ее непоколебимым мужеством, ее убежденностью и силой, с которой она борется за свободную Россию и отстаивает интересы тех, кого Владимир Путин хочет заставить замолчать», — заявил генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург.

В апреле Юлия и Алексей Навальные стали лауреатами немецкой «Премии за свободу СМИ» (Freiheitspreis der Medien). В 2023 награда присуждалась Владимиру Зеленскому и лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской. По словам жюри, супруги получили премию за их «отважную и лишенную насилия борьбу против жестокой диктатуры в России», жюри премии назвало Навальных «героями сопротивления нашего времени, готовыми пожертвовать своей жизнью ради лучшего мира».



«Это премия каждого, кто помогает нам бороться! Каждое действие полезно: от лайка на видео и разговора на кухне о политике до листовок, пожертвований и самых разных активных действий», — написали в телеграм-канале команды Навального.



В 2023 году премию Deutsche Welle «За свободу слова» получил журналист-расследователь из Сальвадора Оскар Мартинес, в 2022 году лауреатами премии стали журналисты Евгений Малолетка и Мстислав Чернов за фильм про осаду Мариуполя.







*Признан в России «экстремистской» организацией, деятельность которой запрещена.

**Признана в России «иностранным агентом».

***Внесен в список «экстремистов и террористов».

Фото: Johanna Geron/REUTERS







































