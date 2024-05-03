Российские врачи вступились за педиатра Буянову, задержанную по доносу пациентки

2 мая уголовное дело московского педиатра Надежды Буяновой по статье о военных «фейках» было передано в суд. И в этот же день российские врачи выступили с открытым письмом и видеообращениями в поддержку коллеги.

В письме говорится, что врачи не защищены «ни от правовых рисков, ни от пациентской агрессии», «люди в любой момент могут оговорить вас и вы пойдете в тюрьму». Дело Буяновой профессиональное сообщество считает сигналом для молодежи не идти в медицину.



«Арестована по настоящему доносу. Арестована без права обжаловать своим словом слово обвинителя. Дефицитный специалист, детский врач, сорок лет помогавший маленьким пациентам, арестован по одному видеодоносу, не потребовавшему даже обращения заявительницы», — указано в письме. При этом, как отмечают в медицинском сообществе, в российских медучреждениях не хватает 26 тысяч специалистов.

Менее чем за сутки письмо с требованием освободить Надежду Буянова подписали около 300 медиков.

67-летняя уроженка Львова Надежда Буянова работала в детской городской поликлинике в Москве. В феврале к ней на прием пришла 34-летняя Анастасия Акиньшина вместе с 7-летним сыном, чей папа погиб на войне в Украине. Женщине не понравилось, как Буянова с ней разговаривала на приеме. Во время осмотра ее ребенка педиатр назвала погибшего отца «законной целью Украины». Акиньшина записала ролик, который завирусился в сети.



В течение суток к Надежде Буяновой пришли с обыском, предъявили обвинение про статье о военных «фейках», а следствие потребовало ареста. В феврале суд назначил запрет определенных действий, но через 2,5 месяца врач все же оказалась в СИЗО.

19 апреля Буяновой ужесточили обвинение, добавив мотив «национальной ненависти», теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.







Фото: ТГ Оскар Черджиев