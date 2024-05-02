FT: «Газпром» терпит самые большие убытки за последние четверть века

Как пишет The Financial Times, «Газпром» понес самые большие убытки за последние десятилетия, практически потеряв европейский рынок после полномасштабного вторжения России в Украину.

В 2023 году сумма убытков составила 629 млрд рублей ($6,9 млрд), так как основные доходы российский энергетический гигант получал от поставок газа в Европу. И он не смог адаптироваться к потере рынка ЕС.



Выручка «Газпрома» упала почти на 30% в годовом исчислении, до 8,5 трлн рублей, при этом продажи газа снизились с 8,4 трлн до 4,1 трлн рублей. Выручка от продажи газа за пределами России упала с 7,3 трлн руб. в 2022 году до 2,9 трлн руб. в прошлом году.

При этом европейские страны смогли адаптироваться и добились успеха в поиске альтернативных источников газа: если в 2021 году доля России в импорте газа была 40%, то в 2023 году она составила только 8%.

Между тем прибыль от продажи нефти выросла до 4,1 трлн рублей, что на 4,3 процента больше, чем в 2022 году. Однако этого недостаточно, чтобы покрыть убытки газового сектора компании.



Более того, несмотря на неблагоприятные условия, операционные расходы и капитальные затраты «Газпрома» выросли в прошлом году, что еще больше усугубило убытки.

Кремль и «Газпром» заявляют о растущих китайских закупках российского газа как о замене европейскому рынку. Однако в прошлом году объем экспорта в Китай составил всего 22 млрд куб. м, в то время как в Европу до войны Россия экспортировала в среднем по 230 млрд куб. м в год.

Акции компании, котирующиеся на московских биржах, упали более чем на 4,4 процента на этой новости. По информации FT, большинство российских аналитиков все же ожидали, что компания получит небольшую прибыль.



«Потеря доходов от Европы — это проблема, которую невозможно решить без возвращения в Европу, — говорит Крейг Кеннеди, ученый из Гарварда и бывший вице-председатель Bank of America. — Это было перекрестное субсидирование остального бизнеса». Потери показали, как война сделала эту довоенную модель неустойчивой, добавил он.







Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

