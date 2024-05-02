В Бурятии конфискованные автомобили отправят на войну

Как сообщила «Сибирь. Реалии»*, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил региональному минтрансу совместно с автоинспекцией проработать вопрос передачи армии конфискованных автомобилей для войны в Украине.



«Сейчас у нас в стране действует нормативный акт, по которому конфискованное имущество может передаваться бойцам на СВО. Пусть машины идут в дело, пусть наши бойцы будут снабжены хорошими транспортными средствами. А водители пусть задумаются, что пьяным за руль садиться — это не только очень опасно, но и накладно», — заявил Цыденов.



В прошлом году в Бурятии задержали почти восемь тысяч водителей за езду нетрезвом виде. Из них свыше 1,2 тысячи — повторно. Полицией было арестовано 374 и конфисковано 266 автомобилей. Глава Бурятии нашел им применение.



Как пишет издание, до главы региона к этому решению уже пришли в службе судебных приставов. С начала года в Украину для военных целей передали уже семь автомобилей, которые конфисковали у должников за нетрезвую езду. Помимо автотранспорта, на военные нужды приставы передали древесину и бензопилы, которые конфисковали у осужденных за незаконные рубки.



Бурятия — не первый регион, где так вольно понимают вопросы права. Прецедент случился в Пермском крае в начале апреля, когда приставы отправили военным арестованный за долги автомобиль Nissan Terrano.







*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».







