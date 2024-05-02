Приговоренный к 25 годам каннибал ушел воевать в Украину «во имя сохранения традиционных ценностей»

Журналисты V1.RU по фотографиям в соцсетях выяснили, что волгоградский каннибал Дмитрий Малышев, который съел сердце своей жертвы и получил 25 лет колонии строгого режима, воюет в Украине, заключив контракт на военную службу.

В 2015 году Малышева приговорили к 25 годам лишения свободы. Двумя годами ранее он организовал преступную группу и в ходе нападения на гражданский автомобиль расстрелял двух бизнесменов. Спустя два месяца в ходе ссоры Малышев убил 46-летнего гражданина Таджикистана. После убийства мужчина вырезал сердце жертвы, приготовил его и съел, причем весь процесс он снял на видео.

Журналистам удалось связаться с Малышевым, и тот рассказал, что воюет с осени 2023 года в подразделении «Шторм V». По его словам, на войну отправился «во имя сохранения традиционных ценностей России». «Вот вы как отнесетесь, если в школе вашей маленькой дочери будут рассказывать в начальных классах, как правильно надевать презерватив? Или по улице будут мужики ходить и облизывать друг друга? Для вас это нормально? Для меня ненормально», — сообщил людоед о своих ценностях.



Как пишет V1.RU, на вопрос о том, зачем волгоградец зажарил сердце знакомого, Малышев ответил, что не знает. «А вы бы спросили меня 10 лет назад пьяного. Пьяного Диму я даже трезвый не понимаю», — сообщил мужчина в разговоре с журналистами.

Малышев также рассказал о своем сослуживце, который был вместе с ним на одной из фотографий. Это житель Волжского Александр Масленников, ранее судимый за убийство, изнасилование, грабеж и разбой. В 2017 году Масленников после освобождения из колонии, где отбывал срок за изнасилование, грабеж и разбой, убил и расчленил двух девушек, с которыми познакомился в караоке-клубе. Тела убитых мужчина закопал в лесу. В 2019 году его приговорили к 23 годам лишения свободы.



Несмотря на многочисленные сообщения в СМИ и криминальные сводки, Минобороны России и законодатели продолжают настаивать, что из колоний на войну в Украину забирают осужденных за преступления средней тяжести. Однако повторные рецидивы показывают, что большинство из помилованных отбывали сроки за убийства и тяжкие телесные повреждения.



Фото: соцсети