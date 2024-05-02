В Мурманске на блогера завели уголовное дело о «реабилитации нацизма» по доносу Мизулиной

В Мурманске задержали блогера и бизнесмена Константин Петров, известного как «Миллиардер из Ижевска». Против него возбудили уголовное дело по статье о «реабилитации нацизма» после доноса главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщила сама доносчица.

На прошлой неделе Петров опубликовал в своих соцсетях видео, в котором поделился впечатлениями об экскурсии по Мурманску, отметив засилье памятников погибшим.



«Интересно, мы когда на экскурсиях про города перестанем показывать памятники, могильники, места каких то сражений, гибели... Мы живем постоянно в сознании какой-то войны, когда че-то запахло войной, мы готовы к обострению, потому что с детского садика нам про это все рассказывают: про героизм, самопожертвование», — высказался блогер.

На это мнение тут же отреагировала профессиональная доносчица Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета. Она заявила, что правоохранительные органы «накануне нашего великого праздника Дня Победы должны обратить внимание на таких нелюдей».



К ней присоединился губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который заявил, что блогер «позорит свою страну и народ». Петрова задержали, возбудили уголовное дело и заставили извиниться на камеру.





Фото: соцсети Константина Петрова