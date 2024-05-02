США ввели блокирующие санкции в отношении около 300 физических и юридических лиц, а также 16 морских судов. Новые ограничения введены в отношении России «как за ее иностранную агрессию, так и за внутренние репрессии».

Данный пакет санкции направлен против военно-промышленного комплекса, программ разработки, а также производства химического и биологического оружия, субъектов из юрисдикции третьих стран, которые помогают Москве приобретать ключевые ресурсы для производства вооружения.

Под действие американских санкций, в частности, попали почти 60 субъектов из Азербайджана, Бельгии, Китая, Словакии, Турции и ОАЭ, которые обеспечивают возможность получения Россией необходимых для ее ВПК технологий и оборудования из-за рубежа.

Отдельный акцент сделан на химическом оружии, которое Россия использует в войне против Украины. Речь идет о веществе хлорпикрин, которое вызывает раздражающее действие, а в больших дозировках приводит к удушью. Хлорпикрин запрещен к использованию на поле боя Организацией по запрещению химического оружия. При этом, как отмечает американское ведомство, применение хлорпикрина — не отдельные случаи, а целенаправленная тактика для достижения успехов на поле боя.

В санкционный список Госдепартамента включены войска радиологической, химической и биологической защиты Минобороны России, а также НИИПА (Научно-исследовательский институт прикладной акустики) и 48-й ЦНИИ Минобороны России. Все они, как утверждается, имеют отношение к разработке химического и биологического оружия.

Под санкции попали промышленные предприятия: Липецкий механических завод, автозавод «Урал», Казанский завод «Электроприбор», завод «Протон» и многие другие.

Под ограничения попала авиакомпания «Победа», что грозит заморозкой ряда международных рейсов, например в Стамбул и Дубай. Кроме того у «Победы» могут возникнуть проблемы с закупкой запчастей и ремонтом самолетов, с которыми два года назад уже сталкивался «Аэрофлот».

США ввели ограничения против компаний разных юрисдикций из энергетического сектора экономики и тех, которые причастны к реализации российского энергетического проекта Arctic LNG 2.

Также под действие ограничений попали трое сотрудников ФСИН, связанных с гибелью Алексея Навального*. Это директор покровской колонии ИК-2 Александр Муханов, Юрий Коновеев из колонии ИК-3 «Полярный волк» и врач из той же колонии Алексей Лисюк.

Всего санкции ввели против 29 физических лиц и более 250 компаний.

Последний масштабный пакет санкций против России США объявляли 23 февраля. Тогда американский президент Джо Байден объявил, что США вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Навального.





*Внесен в список «экстремистов и террористов».