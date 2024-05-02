В Саратовской области помилованный экс-заключенный убил муэдзина

36-летнего вагнеровца Раиля Хайрова из Ульяновской области, который вернулся с войны, подозревают в убийстве под Саратовом муэдзина Ибрахима Исяняева. Тело муэдзина было обнаружено в минувшее воскресенье в Ульяновской области.

Адвокат жены жертвы Михаил Калашников рассказал изданию «164.ру», что Хайров предложил Исяняеву выгодно купить скот, для чего последний взял в долг деньги, при этом рецидивист заранее планировал убийство и кражу. Вместе они поехали к месту, где должна была произойти сделка, но повздорили и вышли из машины, после чего началась драка. По словам адвоката, Хайров ножом ударил своего попутчика в сердце, от чего тот скончался, и забрал 300 тысяч рублей.

Хайрова удалось задержать, так как по дороге Исяняев что-то заподозрил, сфотографировал пассажира и отправил фото знакомым, но ответ получить не успел.

Убийца попытался спрятать тело муэдзина в соседней области и сжег машину, на которой они ехали, однако поисковая группа все же смогла найти труп, он был в реке.



Сам Хайров на автобусе поехал в оккупированный Донецк, чтобы записаться добровольцем на фронт, там его задержали и доставили в город Вольск.



Хайрова ранее судили за покушение на убийство, убийство и поджог, в 2019 году его приговорили к 11 годам колонии. В колонии он записался в ЧВК «Вагнер» и ушел на войну в Украину в обмен на помилование.



«Хайрову грозит пожизненное лишение свободы. Бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» скорее всего переквалифицируют обвинение на часть 2 статьи 105 УК РФ за убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем», — рассказал порталу «Вольск.ру» источник в следственных органах.



По подсчетам «Верстки»*, за последние два года как минимум 107 человек погибли и 100 человек получили тяжкие увечья из-за преступлений, совершенных вернувшимися в Россию участниками войны в Украине. Осужден или находится под следствием 91 помилованный экс-заключенный.







*Признана в России «иностранным агентом».

