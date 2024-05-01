За полгода в России лишили приобретенного гражданства почти 400 человек

МВД России прекратило приобретенное российское гражданство 398 бывших иностранных граждан из-за совершенных ими преступлений за первые полгода действия закона, увеличившего число статей Уголовного кодекса, приговоры по которым являются основанием для аннулирования паспорта РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

26 октября вступил в силу новый федеральный закон о гражданстве, согласно которому российское гражданство бывших иностранцев, совершивших отдельные преступления либо создающих угрозу национальной безопасности России, подлежит прекращению, а паспорт гражданина РФ — изъятию. При этом для такого решения не имеет значения, когда было совершено преступление или действия, «создающие угрозу национальной безопасности».

Приобретенное гражданство РФ может быть прекращено за совершение преступлений по 64-м статьям Уголовного кодекса, среди них распространение военных «фейков» и «дискредитация» российской армии, диверсии, призывы к введению санкций и развязыванию агрессивной войны, дезертирство, уклонение от прохождения военной службы и исполнения ее обязанностей, а также обязанностей, предусмотренных законом об «иноагентах», шпионаж, госизмена, разглашение гостайны.

В феврале этого года Александр Сомряков, уроженец Молдовы, осужденный по статье о военных «фейках» на 6 лет колонии, получил уведомление, что он лишен приобретенного российского гражданства. Также были лишены гражданства трое уклонившихся от призыва уроженцев Средней Азии.



