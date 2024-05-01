Власти Австрии призвали Raiffeisen Bank International отказаться от «спорной» сделки

Власти Австрии призвали Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от сделки с российским олигархом, опасаясь ответной реакции со стороны США, пишет Reuters.

Крупнейший западный банк в России хочет купить долю в строительной группе Strabag, связанной с Олегом Дерипаской, за 1,5 миллиарда евро, что может стать нарушением санкций. RBI покупает долю в венской компании Strabag у компании, которая, по мнению строительной группы, ранее контролировалась российским бизнесменом, находящимся под санкциями.



В последние недели представители центрального банка Австрии предупреждали RBI о сделке, считая, что она может привести к тому, что США наложат на банк штрафные санкции. Вмешательство Центробанка связано с тем, что он отвечает за надзор за соблюдением западных санкций в Австрии, а также следит за финансовой стабильностью в целом.



Как пишет агентство, другие австрийские государственные чиновники также в частном порядке предостерегали банк, полагая, что сделка может быть объявлена нарушением санкций. RBI предупреждали и американские власти, угрожая возможным штрафом. Более того, они могут пойти и на более радикальные меры — закрыть банку доступ к долларовым платежам. В свете позиции США сам банк готовится отказаться от сделки.



Тем более сделка ставит Австрию в неловкое положение, учитывая международную критику страны за слишком дружественные отношения с Россией.



Представитель RBI заявил, что «приобретение акций Strabag остается предметом проверки RBI на соответствие требованиям», добавив, что банк «не будет покупать акции у Дерипаски или любого другого физического или юридического лица, находящегося под санкциями».



Ранее The Financial Times писала, что Европейский центробанк в ближайшее время собирается направить в Raiffeisen Bank запрос об ускорении сокращения бизнеса в России. Австрийская RBI объявила о планах уйти из России в марте 2022 года, однако процесс до сих пор откладывался. Более того, банк продолжает активно нанимать сотрудников в России.



Фото: Reuters