Законопроект с далеко идущими последствиями

После ночного разгона протестующих против закона об «иноагентах», при котором было задержано 63 человека и 11 человек госпитализировано, грузинские депутаты так и не смогли продолжить обсуждение во втором чтении.

В самом начале заседания в парламенте началась потасовка, в которой приняли участие около 40 депутатов. Катализатором стала словесная перепалка между представителями оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта», которая инициировал данный законопроект.

При этом лидер оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили, которого накануне задержали и избили, прибыл на заседание на инвалидной коляске и с переломом носа. По факту его избиения будет проведено расследование о превышении силы сотрудниками спецназа.



События в Грузии прокомментировали США и Евросоюз. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О’Брайен заявил накануне, что у него был «важный разговор с грузинскими парламентариями о двусторонних отношениях», в ходе которого обсуждались «серьезные опасения по поводу инициированного Кремлем проекта закона об иностранном влиянии и его негативного воздействия на европейские устремления Грузии».



Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал недопустимым применение силы против участников акций протеста и напомнил, что Грузия является страной-кандидатом на вступление в ЕС. Депутат Европарламента Виола фон Крамон пошла еще дальше, призвав принять ответные меры. «Нам нужны конкретные последствия! Лишение статуса кандидата в ЕС, остановка финансирования грузинских проектов, санкции в отношении Бидзины Иванишвили, запрет на поездки для депутатов, голосующих за «русский закон», — написала она в соцсети Х.



Парламент Грузии принял закон об «иноагентах» во втором чтении. За — 83 голоса, против — 23. Обсуждение в третьем чтении планируется провести через две недели.



