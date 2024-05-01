Беспилотники атаковали НПЗ в Рязанской области, загорелась установка первичной переработки нефти

Глава Рязанской области Павел Малков сообщил в своем телеграм-канале, что ночью регион подвергся атаке дрона, однако не уточнил где именно.

Позже появились видео пожара на рязанском НПЗ, которые засняли очевидцы. По словам местных жителей, удар произошел около трех часов ночи.

ASTRA сообщила, что на НПЗ загорелась установка первичной переработки нефти. Также в Воронежской области сбитый беспилотник упал на территорию АО «Воронежнефтепродукт». При этому губернатор области Александр Гусев сообщил только, что обломки беспилотника повредили три частных дома.

Минобороны РФ отчиталось, что всего за ночь были перехвачены и уничтожены шесть дронов над Рязанской, Белгородской, Курской и Воронежской областями.



«РБК-Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах назвали удар дронов по заводу в Рязани операцией Главного управления разведки Минобороны Украины.



Ранее 13 марта этот НПЗ уже атаковали украинские беспилотники.



По информации «Верстки»*, в потенциально уязвимой зоне для атак украинских беспилотников находятся 16 из 38 крупных российских НПЗ, на них приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли. При этом 10 из них уже подвергались нападениям, а 7 остановили мощности.



Украина утверждает, что 12% российских нефтеперерабатывающих мощностей сейчас не работают.





*Признаны в России «иностранным агентом»