Полиция Архангельска составила протокол о несогласованном митинге с участием мэра и губернатора

По информации издания «7×7»*, 23 февраля в Архангельске прошел митинг и возложение цветов в честь Дня защитника отечества, в котором участвовали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, мэр Архангельска Дмитрий Морев, военные и митрополит. Организатором мероприятия был центр военно-патриотического воспитания «Патриот».

Полиция составила протокол о проведении публичного мероприятия без уведомления мэрию, виновной признали сотрудницу центра «Патриот» Яну Яковлеву.



Суд посчитал, что «совершенное Яковлевой Я. А. деяние, хотя формально и содержит признаки состава административного правонарушения, не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, в связи с чем имеются основания для признания административного правонарушения малозначительным». После чего административное дело прекратили.

Как отмечает издание, в декабре 2022 года архангельский суд по той же статье оштрафовал на 20 тысяч рублей жительницу Коряжмы Людмилу Александрову. Причиной стало фото с плакатом против мусорного комплекса. Из-за пикета инспектор по делам несовершеннолетних опросила даже 6-летнюю внучку Александровой.





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