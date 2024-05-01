Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта низкообогащенного урана из России

Сенат США единогласно одобрил законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, сообщил Bloomberg.

Запрет действует на низкообогащенный уран, произведенный в России. Как отмечает агентство, сейчас доля российских поставок составляет 20%. Продажи приносят Москве около $1 млрд в год. В 2023 году Россия заработала на поставках урана $1,2 млрд долларов, что на 43% больше, чем в 2022 году.

Ограничения будут действовать до 2040 года, но Минэнерго США сможет до начала 2028 года выдавать разрешения на необходимые поставки в случае, если не будет других источников импорта урана.

Инициаторы законопроекта приветствовали это решение как признак готовности Соединенных Штатов обеспечить свою энергетическую безопасность и лишить Кремль средств на ведение войны в Украине.



В начале года глава американского управления по ядерной энергетике Кэтрин Хафф заявила, что США совместно с Японией, Великобританией, Францией и Канадой намерены создать международную сеть поставок. В апреле Байден сообщил, что США самостоятельно произвели первые 90 кг обогащенного урана.



«Наш закон поможет уменьшить финансирование российской военной машины, оживить американское производство урана и стимулировать инвестиции в систему поставок ядерного топлива», — заявил сенатор от Вайоминга Джон Барассо.



Законопроект был одобрен Палатой представителей в декабре прошлого года. Ожидается, что новый закон вступит в силу в ближайшее время после подписания его президентом США Джо Байденом. Запрет начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу.





