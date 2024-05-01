В Тбилиси на протестах против закона об «иноагентах» задержали 63 человека

Протесты против закона об «иностранных агентах» продолжаются в Тбилиси уже более двух недель, как только его начали рассматривать в парламенте.

Законопроект касается некоммерческих организаций и СМИ, которые финансируются из-за рубежа более чем на 20%. Все они должны будут заполнить форму, установленную Минюстом страны, и ежегодно подавать декларации в Национальное агентство публичного реестра. Маркировки, как в российском законе, не предусмотрены, однако за уклонение от регистрации будут налагаться штрафы.

Закон в парламент вносят второй раз. В 2023 году в результате массовых протестов рассмотрение закона удалось отсрочить. Парламент страны второй раз зарегистрировал закон в начале апреля этого года. Против него выступает оппозиция, президент Саломе Зурабишвили, а также дипломатический корпус. Они считают, что эта инициатива поставит крест на интеграции страны в Евросоюз, а Грузия сделает еще один шаг в сторону российского режима.

Протесты против закона об «иностранных агентах» продолжаются в Тбилиси уже более двух недель, как только его начали рассматривать в парламенте.



30 апреля депутаты перешли к рассмотрению во втором чтении, после чего множество людей вышли на очередную акцию протеста, на которой противостояние с полицией переросло в стычки.





Спецназ начал жестко разгонять протестующих, применяя слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. В ходе столкновений с полицией был избит лидер крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.





Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила разгон акции протеста против законопроекта об «иноагентах» и жесткие методы со стороны полицейских. В своем видеообращении она обратилась к главе грузинского МВД Вахтангу Гомелаури с призывом прекратить применять силу к протестующим. «Хорошо видно, что акция проходила мирно, никакой опасности она не представляла, никакой угрозы порядку не было. Стыдно, что вы противостоите молодежи, когда претендуете на национальную принадлежность, стыдно, что вы апеллируете к религии, но пропагандируете насилие во время Страстной недели», — говорится в заявлении.

Утром 1 мая МВД Грузии отчиталось об аресте 63 протестующих, а в парламенте продолжили обсуждение.



Фото: SOTA



