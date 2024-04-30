В Москве суд отправил в СИЗО до 27 июня пятерых молодых людей по делу о теракте

29 апреля Дорогомиловский районный суд Москвы отправил в СИЗО до 27 июня четырех юношей и девушку из Новосибирской, Норильской и Ростовской областей, сообщила объединенная пресс-служба судов города Москвы.

По версии следствия, завербованный специальными службами Украины Станислав Хамидулин «взял на себя роль организатора преступной группы, через сеть Интернет вовлек граждан России в осуществление плана за денежное вознаграждение. В целях совершения террористического акта участники группы прибыли на территорию аэропорта «Остафьево» и в зависимости роли, отведенной каждому, совершили поджог воздушного судна, в результате чего вертолет был уничтожен».



Обвинения предъявлены по статье «теракт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба».

Пожар произошел в ночь с 25 на 26 апреля. Вертолет Ка-32 был зачехлен, в день поджога он находился на техническом обслуживании. На месте происшествия криминалисты нашли сумку для сменной обуви, литровую бутылку с запахом горючей жидкости, монтировку, колючую проволоку, платок и перчатки.



Среди задержанных 21-летний и 22-летний жители Новосибирской области, 22-летний юноша и 19-летняя девушка из Норильска, а также 22-летний житель Ростовской области.







Фото: Пресс-служба судов Москвы