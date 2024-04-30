Суд в Челябинске оштрафовал «Школу призывника»* на 150 тысяч рублей за «отсутствие маркировки иноагента»

Советский районный суд Челябинска оштрафовал «Школу призывника» за отсутствие маркировки «иноагента» в двух постах, сообщил RusNews.

По версии Роскомнадзора, выпустив посты без маркировки, организация якобы «нарушила права и свободы граждан» и «ввела их в заблуждение» тем, что она не является «иноагентом».



Сами правозащитники назвали закон об «иностранных агентах» дискриминирующей граждан практикой, нарушающей их права и свободы, гарантированные Конституцией.



Суд назначил штраф ниже низшего предела — всего 150 тысяч рублей (для юридических лиц он составляет от 300 до 500 тысяч рублей). В постановлении суда говорится, что назначение такого огромного штрафа «носит неоправданно карательный характер, не соответствующий тяжести правонарушения и степени вины». Суд также учел, что правонарушение совершено впервые и что штраф ниже законного порога «будет отвечать принципу справедливости наказания, и обеспечит возможность предупреждения совершения новых правонарушений».



Правозащитники заявили, что все равно не согласны с решением суда и будут его обжаловать. «Несмотря на давление со стороны государства, мы продолжим свою работу по защите прав граждан», — сообщили в организации.



Ранее Роскомнадзор без уведомления заблокировал в России сайт «Школы призывника».



Единый реестр «иностранных агентов» ведется с 1 декабря 2022 года, на данный момент в нем 797 позиций. «Иностранные агенты» должны сдавать отчетность о доходах, указывать маркировку при публикации любого материала или поста. В случае неисполнения данных требований «иноагентов» привлекают к административной ответственности, а при неоднократных административных штрафах может наступить уголовная ответственность.







*Признана в России «иностранным агентом».



