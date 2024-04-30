В России как минимум 26 журналистов осуждены или находятся под арестом

«Верстка»* подсчитала, что число журналистов в России, находящихся под арестом или уже отбывающих наказание, достигло 26 человек.

Как пишет издание, самая частая причина для преследования журналистов — распространение «фейков» о российской армии. Эта статья фигурирует как минимум в семи уголовных делах.

На втором месте так называемые «экстремистские» статьи — организация деятельности «экстремистской» организации и участие в «экстремистском сообществе». Только за последние два месяца по этой статье в СИЗО оказались четыре журналиста, всего по ним преследуются шесть человек.

На третьем месте статья о «вымогательстве», по ней проходят пять журналистов. Причем обвиняемые по этой статье Александр Дорогов и Ян Кателевский вообще не знали о фактах вымогательства и передачи денег, а реальный вымогатель, получивший деньги, в процессе следствия был переведен в свидетели.

Силовики также за последние пять лет обвиняли журналистов в хранении взрывчатки, оскорблении должностных лиц, хулиганстве, госизмене, шпионаже, приготовлении к насильственному захвату власти, а также по ряду террористических статей.

Часть журналистов успела уехать, им вынесли заочные приговоры. Из 15 очных приговоров только два были в виде условного срока и один в виде исправительных работ. 12 журналистов получили реальные сроки.

К самому большому сроку по делу о «госизмене» приговорили корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Меньше всех за «вымогательство за отказ от публикации» получил экс-издатель «МК Черноземье» Денис Шайкин.

Как отмечает «Верстка», среди преследуемых журналистов двое иностранцев — гражданин США корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого арестовали в марте 2023 года по делу о шпионаже, и гражданин Украины корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк, арестованный в марте 2022 года. Его похитили из дома под Киевом российские военные. В чем его обвиняют — до сих пор неизвестно.

У Алсу Курмашевой, обвиняемой в военных «фейках», двойное гражданство, России и США, у Сергея Карелина, находящегося в СИЗО по делу ФБК**, гражданство России и Израиля.





*Признана в России «иностранным агентом».



**Признан в РФ «экстремистской организацией», деятельность запрещена.

Фото: NEWS.ru