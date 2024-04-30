Украинца приговорили к 25 годам заключения за поджог оборудования на железной дороге в Подмосковье

Украинца Сергея Карамзина приговорили к 25 годам заключения, его задержали за поджог двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки на железной дороге в Подмосковье, а потом добавили еще множество статей. Первые шесть лет мужчина проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Тройка судей 2-го Западного окружного военного суда под председательством Максима Максименко вынесла приговор еще в марте, но правозащитники узнали о нем только сейчас из письма самого Карамзина проекту «Зона солидарности».



Карамзина задержали в марте прошлого года по подозрению в поджоге, в процессе следствия дело обросло множеством статей. В итоговой версии обвинения их уже было восемь: диверсия, шпионаж, обучение диверсионной деятельности и терроризму, приготовление к изготовлению взрывчатых веществ и теракту, содействие диверсионной деятельности и участие в террористическом сообществе.



Согласно информации на сайте суда, Карамзин обжаловал приговор.

