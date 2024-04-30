Липецкий зоопарк отправил на войну двух павлинов

Как сообщили в телеграм-канале зоопарка, птиц отправили роте материального обеспечения 252-го мотострелкового полка ВС РФ в рамках акции «Кто, если не мы».

По версии зоопарка, такую заявку им отправили сами военные. «Надеемся, что красота этих птиц скрасит боевые будни солдат», — говорится в сообщении. На сайте также опубликовали обратную связь от военных. В ролике один из военнослужащих в маске выражает благодарность за «предоставленную гуманитарную помощь».

«Сейчас на территории нашего лагеря ведется стройка, строим специальный вольер, чтобы увеличить пространство для них. Чтобы каждый военнослужащий мог приходить и ловить какое-то духовное умиротворение, или даже просто подумать и понаблюдать за их красотой», — рассказал военный.







Фото: ТГ зоопарка в Липецке