На Сахалине продолжаются обыски по делу Марка Купермана

Журналистка Фина Сафонова, уехавшая из России в 2023 году, сообщила в фейсбуке** об обысках в ее квартире. По ее словам, трое следователей и двое понятых пришли к ее матери, поскольку она проходит свидетельницей по делу правозащитника Марка Купермана о «призывах к экстремизму».

У женщины стали проверять компьютер и читать переписки в телефоне. В них увидели фразу «Знаю. Плачу» в ответ на чье-то сообщение о гибели Навального. После этого телефон изъяли, а ее саму увезли в отделение для дачи показаний. Следователей интересовало, знает ли она Купермана и слышала ли про «экстремистскую книжку».



Как сообщила Сафонова, обыск по делу Купермана прошел у еще одной жительницы Сахалина, работающей учительницей. «Вот мама пишет про знакомую, которая тоже попала под этот каток: «У нее дети школьники. Изъяли все компьютеры, планшеты, телефоны. Дочь у нее в истерике. Она вообще без связи. И работу теряет, однозначно», — написала журналистка.



По какому принципу выбирают адреса для обысков, неизвестно, журналистка считает, что «Марка Купермана знает весь Сахалин».



27 апреля силовики провели обыск у 85-летнего сахалинского правозащитника Марка Купермана по делу о «призывах к экстремизму», у него изъяли все электронные девайсы, на следующий день предъявили обвинение. Купермана не стали доставлять на допрос из-за инвалидности — мужчина не может ходить.



Поводом для возбуждения уголовного дела стала уверенность силовиков, что Куперман отправил «неустановленному кругу лиц» документ под названием «План участия Запада в смене режима в России. Гуманитарная оккупация». Сам обвиняемый утверждает, что никогда этого документа не видел.

В рамках этого уголовного дела также прошли обыски у девяти коллег Купермана из правозащитной организации «За права человека»*** на Сахалине.





*Внесен в список «экстремистов и террористов».

**Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана «экстремистской» и запрещена в России.

***Признана в России «иностранным агентом».