Эксперты ООН заявили, что Россия использовала северокорейскую ракету для удара по Харькову

Reuters изучил доклад наблюдателей ООН за санкциями, в котором они пришли к выводу, что обломки, извлеченные из ракеты, упавшей в Харькове 2 января 2024 года, происходят от ракеты КНДР серии Hwasong-11. Это является грубым нарушением эмбарго на поставки оружия из Северной Кореи. В результате этого ракетного удара в Харькове погибли два человека и десятки получили ранения.

В докладе указано, что согласно предоставленным украинской стороной данным о траектории полета, ракета была запущена с территории России.



Северная Корея находится под санкциями ООН за свои программы по созданию баллистических ракет и ядерной программы с 2006 года, со временем эти меры были усилены.



США и другие страны не первый раз обвиняют Северную Корею в передаче оружия России для использования против Украины, однако Москва и Пхеньян отрицают эти обвинения, при этом фактически укрепляют военные отношения. И сейчас появился официальный доклад экспертов, несмотря на заверения Владимира Путина осенью 2023 года, что Россия соблюдает санкции.

В феврале этого года специалисты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований выяснили, что только с августа 2023 года КНДР поставила в Россию более 2,5 млн боеприпасов на кораблях с выключенными транспондерами.

Издание Financial Times в марте выяснило, что Россия начала напрямую поставлять нефть в Северную Корею, несмотря на санкции ООН против Пхеньяна, введенные в 2017 году в ответ на испытания ядерного оружия.









