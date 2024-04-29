Finnair приостановила полеты в Эстонию

Авиакомпания Finnair приостановила полеты из Финляндии в эстонский город Тарту как минимум до 31 мая, при этом это единственная компания, у которой есть прямые рейсы между Хельсинки и Тарту. Сегодняшнее решение стало реакцией на инциденты с рейсами финской авиакомпании на прошлой неделе. Как пишет «Радио Свобода»*, два самолета Finnair, летевшие из Хельсинки в Тарту, были вынуждены вернуться в Финляндию из-за помех в работе системы GPS, после чего была потеряна связь с эстонским аэропортом.

В Finnair надеются, что в ближайший месяц тартуский аэропорт сможет запустить у себя альтернативную систему навигации, не связанную с GPS, и тогда рейсы возобновятся.

Ранее страны Прибалтики заявили, что ответственность за перебои в навигационной системе несет Россия, воспринимая эти действия как враждебные. Financial Times утверждает, что Россия глушит сигналы GPS, чтобы предотвратить атаки беспилотников на Калининград.



В марте The Times сообщила, что Россия заглушила спутниковый сигнал самолета ВВС Великобритании, в котором из Польши летел министр обороны страны Грант Шаппс.



В апреле 2024 года The Sun писала, что тысячи британских авиарейсов были подвергнуты подавлению систем GPS. О помехах в воздушном пространстве стран Балтийского региона на более чем 2300 своих рейсах отчитались авиакомпания Ryanair, Wizz Air — на почти 1400, British Airways — на 82, EasyJet — на четырех.







*Признано в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

Фото: Esko Jämsä / AOP