Следствие ведут рекрутеры

По информации «Коммерсанта», добровольцев для отправки в Украину стали набирать следователи на этапе следствия. Они вручают фигурантам уголовных дел «разъяснения», в которых рассказано о перспективе военной службы вместо реального срока.



Подследственных информируют о новых положениях Уголовного кодекса, которые предполагают возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или при заключении контракта с вооруженными силами. Нововведения распространяются на всех, кроме педофилов, террористов, диверсантов и обвиняемых в госизмене.

При согласии подозреваемого по рекомендации следствия военные заключают с обвиняемым контракт на службу. После чего командования военной части, в которой предстоит служить обвиняемому, следователь или дознаватель с согласия надзирающего прокурора приостанавливает, а потом и прекращает уголовное преследование. Для того чтобы совсем избавиться от уголовного дела, нужно добиться увольнения из вооруженных сил, в том числе по состоянию здоровья или получить государственную награду.

Как пишет «Коммерсант», подобный порядок уже действует на новых российских территориях и в ближайших к ним регионах. Постепенно его распространяют и на другие субъекты.



Правозащитники отмечают, что следствию в данном случае отведена довольно странная роль агитаторов, и они вместо сбора доказательств по уголовному делу рассказывают, как можно избежать наказания за преступление.



В марте этого года Госдума приняла новый закон, который позволяет получить условный срок вместо реального в обмен на участие в войне, вне зависимости от статуса — и на этапе следствия, и на этапе суда. Принятый ранее закон распространялся только на уже осужденных.

