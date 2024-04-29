Война vs права и свободы

Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке действия отдельных положений Европейской конвенции по правам и свободам человека в связи с военным положением.

Согласно опубликованному на сайте Евросовета документу, Украина на время войны прекратит придерживаться отдельных положений Конвенции.

Отменяются неприкосновенность жилья, тайна переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции, невмешательство в личную и семейную жизнь, свобода передвижения, свободный выбор места проживания, право свободно покидать и возвращаться на территорию страны.

Также вводится цензура и отменяется право свободно собирать, хранить и распространять информацию. Под запрет попали митинги и забастовки.

В связи с войной Украина оставляет за собой право на принятие мер, противоречащих европейской конвенции по правам и свободам человека. Например, отчуждение частного имущества для нужд государства, введение комендантского часа, осмотр вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан, запрет или ограничение на выбор места жительства, введение военного сбора для физических и юридических лиц.

Фото: Евгений Малолетка / AP