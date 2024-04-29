В Баварии убили двух военнослужащих ВСУ, проходивших реабилитацию

Полиция Баварии сообщила, что вечером 27 апреля на территории торгового центра в Мурнау нашли двух граждан Украины с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, второй пострадавший, которому было 23 года, умер в больнице.

МИД Украины заявил, что погибшие были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.



Этим же вечером задержали подозреваемого — 57-летнего россиянина, проживающего недалеко от места преступления. На следующий день его отправили до суда под арест.



Как пишет баварское издание BR24, трое мужчин «были друзьями и совсем недавно вместе пили пиво», в тот вечер между ними произошла ссора. По предварительной версии полиции, произошедшее не связано с боевыми действиями в Украине.



Фото: BR24





