По подозрению в поджоге вертолета задержаны пятеро молодых людей из Новосибирска, Норильска и Ростова

По сообщению канала Baza, ФСБ задержала пять человек по подозрению в причастности к поджогу пожарного вертолета Ка-32 на подмосковном аэродроме «Остафьево».

Среди задержанных 21-летний и 22-летний жители Новосибирской области, 22-летний юноша и 19-летняя девушка из Норильска, а также 22-летний житель Ростовской области.



Пожар произошел в ночь с 25 на 26 апреля. Вертолет был зачехлен, в день поджога он находился на техническом обслуживании. На месте происшествия криминалисты нашли сумку для сменной обуви, литровую бутылку с запахом горючей жидкости, монтировку, колючую проволоку, платок и перчатки.



Сначала кадры пожара опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины, позже информацию подтвердил телеканал Минобороны России «Звезда».



Следственным комитетом на водном и воздушном транспорте было возбуждено уголовное дело о теракте.



Как посчитал проект RE:RUSSIA, с 2011 года ежегодное число осужденных по «террористическим» статьям выросло в 42 раза.

