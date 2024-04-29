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Кадыров назначил своего 16-летнего сына куратором Российского университета спецназа имени Путина

29.04.2024

На базе этого университета готовят добровольцев для войны в Украине


«Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — сообщил Рамзан Кадыров в телеграм-канале о своем решении.

Российский университет спецназа имени Путина, основанный в 2013 году, является частным учебным заведением в Гудермесе, в котором тренируют бойцов спецподразделений. С момента полномасштабного вторжения России в Украину власти Чечни регулярно отчитываются о подготовке на базе университета добровольцев, которых потом отправляют в Украину.

В сентябре прошлого года Рамзан Кадыров выложил видео, на котором его сын Адам избивает задержанного по подозрению в сожжении Корана волгоградца Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал», — отметил Рамзан Кадыров.

Несмотря на обращения правозащитников, никаких санкций к сыну главы песни применено не было. Более того, ему присвоили около десятка орденов и медалей, в том числе звание Героя Чеченской Республики и вторую по значимости награду в Татарстане — орден «Дуслык». Также его назначили главой службы безопасности главы Чечни.

В феврале 2024 года Адам Кадыров получил медаль на соревнованиях спецназа UAE SWAT Challenge, которые проходили в Дубае. Потом выяснилось, что он даже не участвовал в турнире.


Фото: ТАСС

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