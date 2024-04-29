На москвича оформили протокол о «дискредитации» армии за цвет волос

По информации «ОВД-Инфо»*, на москвича составили протокол о «дискредитации» армии из-за волос, покрашенных в голубой, желтый и зеленый цвет.

28 апреля Станислав Нетесов пришел в отдел полиции по Тверскому району, чтобы написать заявление об избиении и краже. Накануне поздно вечером, когда он возвращался с работы домой, на него на остановке в центре Москвы напали неизвестные. У молодого человека украли телефон, нападавшие также выбили ему зуб.



Однако вместо того чтобы расследовать кражу, полицейские сочли, что прическа Нетесова символизирует Украину и «дискредитирует» российскую армию, после чего на него составили протокол.



Кроме этого, силовики сняли у молодого человека отпечатки пальцев и заявили, что заставят его «целовать родную землю в окопах», и вручили повестку в военкомат.



По подсчетам «Верстки»*, за два года существования административной статьи о «дискредитации» российской армии полицейские составили и передали в суды более 8,6 тысяч протоколов, сумма штрафов составила почти 190 млн рублей.







*Признаны в России «иностранными агентами».