Грузинская весна

В Тбилиси в воскресенье прошел марш оппозиции против закона об «иностранных агентах». Протестующие прошли от площади Республики к парламенту Грузии в центре города.

По данным Mapchecking.com, в акции протеста приняли участие до 100 тысяч человек. Расчет был сделан по площади, которую занимали протестующие, примерно 20042 кв метров.

Участники акции скандировали «Нет российскому закону». На здание парламента была спроецирована надпись «Россия — оккупант» и флаг Грузии.



На митинг пришел активист Лазаре Григориадис, который несколько дней назад вышел из СИЗО. Ранее Григориадиса осудили на 9 лет лишения свободы за участие в акциях против закона об «иноагентах» в 2023 году, но президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла решение помиловать активиста.



В правящей «Грузинской мечте», выступившей с этой законодательной инициативой, обещают 29 апреля вывести на улицы своих сторонников. В ходе воскресной акции демонстранты попытались прорваться к сцене, установленной для выступления сторонников законопроекта. Несколько человек были задержаны. Среди них — бывший министр Грузии по евроинтеграции Алекси Петриашвили, его обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Полиция применила к протестующим слезоточивый газ.



Сегодня в грузинском парламенте начнется обсуждение законопроекта ко второму чтению.



Закон об «иноагентах» в парламент вносят второй раз. В 2023 году в результате массовых протестов рассмотрение закона удалось отсрочить. Парламент страны второй раз зарегистрировал закон в начале апреля этого года. Против него выступает оппозиция, президент Саломе Зурабишвили, а также дипломатический корпус. Они считают, что эта инициатива поставит крест на интеграции страны в Евросоюз.



Законопроект касается некоммерческих организаций и СМИ, которые финансируются из-за рубежа более чем на 20%. Все они должны будут заполнить форму, установленную Минюстом страны, и ежегодно подавать декларации в Национальное агентство публичного реестра. Маркировки, как в российском законе, не предусмотрены, однако за уклонение от регистрации будут налагаться штрафы.



Оппозиция заявляет, что закон об иноагентах принимается правящей партией по указанию из Москвы. Авторы законопроекта это отрицают.







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